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Природные памятники местного значения появятся в Карелии

В стране
12 июля, 19:04 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 12, июля. /ТАСС

В республике насчитывается 145 особо охраняемых природных территорий общей площадью 988,6 тыс. га

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© Петр Ковалев/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Природно-рекреационные территории местного значения появятся в Карелии в дополнение к существующим федеральным и региональным особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Соответствующий закон одобрили в четверг в окончательном чтении депутаты карельского парламента, сообщили ТАСС в Минприроды Карелии.

"Карелия - это уникальная природная территория с большим количеством природных памятников федерального и регионального значения. На местном уровне подобных территорий не было, хотя местные жители часто обращаются с просьбами придать особый статус, чтобы сохранить, к примеру, парк, какое-то уникальное памятное место. Сейчас этот пробел в законодательстве устранен, такие природные памятники местного значения появятся", - рассказал ТАСС первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

Сколько таких территорий может появиться, не уточняется, на данный момент законодательно дана такая возможность. Объекты местного значения будут сохранены для физкультурно-оздоровительных целей, экологического просвещения и развития туризма. Как и на остальных ООПТ, в этих местах будет ограничено природопользование и запрещена наносящая ущерб хозяйственная деятельность.

По данным Минприроды региона, в Карелии насчитывается 145 особо охраняемых природных территорий общей площадью 988,6 тыс. га, это 5,47% от площади республики. Из них 137 объектов регионального значения и восемь федеральных объектов, в том числе заповедники "Кивач" и "Костомукшский", четыре национальных парка - "Водлозерский", "Паанаярви", "Калевальский" и "Ладожские шхеры", два зоологических заказника "Кижский" и "Олонецкий".

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