Ставрополье будет сотрудничать с Европейской ассоциацией термальных исторических городов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Ставропольского края и Европейская ассоциация термальных исторических городов (EHTTA) подписали в четверг соглашение о развитии долговременных отношений в сфере туризма и курортов.

На встрече в международном аэропорту Минеральные Воды губернатор Владимир Владимиров и представляющий ассоциацию президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения, профессор Миланского госуниверситета Умберто Солимене подписали документ в присутствии посла Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"Ставропольский термальный кластер - один из самых передовых, самых главных в мире… Впервые Россия… присоединится к европейской сети, в которую входят 12 тыс. термальных центров... Это очень важно для города Кисловодска, который сможет теперь указывать это официально, использовать символику маршрута", - сказал Солимене.

В свою очередь Терраччано отметил, что совсем недавно встречался с руководством Ставрополья на ПМЭФ-2018, а в эти дни в Ессентуках проходит ежегодная сессия международного проекта "Италия встречает Кавказ". "Огромное спасибо за прием на Ставрополье..., наши встречи стали почти ежемесячными… Это неслучайно, итальянская сторона понимает, что здесь есть огромный потенциал развития наших деловых отношений", - сказал он.

По словам Владимирова, краевые власти приветствуют сотрудничество с итальянским бизнесом и готовы к содействию. "Сегодня на Кавказе проводится серия встреч с итальянским бизнесом, убеждаюсь, что все проходит плодотворно", - сказал Владимиров.

В подписанном документе предполагается разработка и реализация конкретных проектов и программ, участие в выставках, конференциях и других мероприятиях, обмен информацией по различным направлениям, делегациями и специалистами в сфере туризма и курортов. Также стороны будут способствовать развитию сотрудничества по вопросам применения новых технологий и инновационных методик в сфере туризма и курортов.

Международная некоммерческая организация EHTTA (European Historic Thermal Towns Association) или Европейская историческая ассоциация исторических термальных городов была создана в 2009 году в Брюсселе для организации сети городов с признанной традицией термальных регионов. С 2010 года Ассоциация признана "Европейским культурным маршрутом исторических термальных городов Европы" и является одним из более 30 культурных маршрутов, сертифицированных Советом Европы. В октябре 2017 года сообщалось, что город-курорт Кисловодск первым в России стал ее членом, вошел в маршрут Европы по курортологии, охватывающий территории от Лиссабона до Кавказа.