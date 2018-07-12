Международный опыт может позволить улучшить качество услуг на курортах Кавминвод

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты-медики, эксперты по спортивной медицине, физиотерапии и реабилитации обсудили комплексный подход в спортивной реабилитации и физиотерапии на Конгрессе по медицине, состоявшемся в четверг в рамках международной сессии "Италия встречает Кавказ" в Ессентуках.

"Международный опыт просто необходим нашим специалистам. Эти знания найдут применение в дальнейшем, что улучшит качество услуг на курортах КМВ и поспособствует увеличению турпотока на Ставрополье", - подчеркнул министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Генеральный директор компании "EGYM" (Италия) Марко Гуидуччи рассказал о производстве оборудования и программ для реабилитации и для фитнеса. "Сейчас мы занимаемся переводом программного обеспечения на русский язык, это довольно трудоемкая работа. Планируем уже до декабря начать поставку наших приборов клиентам в Москве", - рассказал он.

По его словам, основная проблема современного фитнеса в том, что лишь 10% людей могут самостоятельно рассчитать программу занятий на тренажере, еще столько же имеют возможность заниматься с профессиональным тренером. А остальные просто не используют или еще хуже - используют тренажеры во вред себе. Приборы компании предлагают человеку точную индивидуальную программу тренировок и дозирования нагрузки.

Темами докладов стал также российский опыт - организация работы урологического Центра в санатории имени 30-летия Победы в Железноводске. Или реабилитация пациентов после операции протезирования коленного сустава с использованием бальнеологических факторов Пятигорского курорта и специальных тренажеров. По словам представителя санатория им. М. Ю. Лермонтова Алексея Столярова, радоновые ванны, грязевые аппликации, питье минеральной воды, массажи и индивидуальная механотерапия уже за двухнедельный срок реабилитации в санатории дают большой эффект.

Ежегодная сессия международного проекта "Италия встречает Кавказ" открылась в среду в Ессентуках, в ее работе участвует около 80 представителей различных итальянских фирм, основными темами станут проекты в сфере архитектуры и медицины. Проект "Кавказ встречает Италию" действует с 2010 года и считается одним из ключевых бизнес-событий года на Северном Кавказе. Сессия завершится 14 июля.