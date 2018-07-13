Российской-китайский заплыв "Дружба" отменили из-за поднятия уровня воды в Амуре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Традиционный международный заплыв на приграничной реке Амур, проведение которого планировалось в Амурской области и провинции Хэйлунцзян (КНР) 16 июля, отменили из-за прогноза гидрологов о поднятии уровня воды в реке. Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства спорта Амурской области Антон Лузгин.

"16 июля ожидается подъем уровня воды, - сказал Лузгин. - Скорость течения увеличится и проводить заплыв будет небезопасно. Принято решение об отмене заплыва. Соответствующий документ прислали представители китайской стороны".

Проведение XVI международного заплыва "Дружба" на реке Амур планировалось 16 июля. С российской стороны зарегистрировались около 150 участников. Заявки подавали пловцы из Амурской области, Хабаровского края, Москвы.

По данным регионального минспорта, до этого года за всю историю проведения международного заплыва мероприятие отменяли всего два раза - в 2001 году из-за вспышки заболеваемости атипичной пневмонией в Китае, а также из-за крупномасштабного паводка, который затронул территорию России и Китая в 2013 году.

Пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области со ссылкой на областной гидрометеоцентр сообщает, что на утро пятницы уровень воды на реке Амур остается выше нормы на 0,6-2,9 м. Выход воды на низкую пойму наблюдается у населенных пунктов Игнашино и Джалинда. Угрозы подтопления нет.