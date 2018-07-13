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Полпред в СКФО считает важным усовершенствовать инфраструктуру на Военно-Грузинской дороге

В стране
13 июля, 13:23 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, июля. /ТАСС

Александр Матовников уделит внимание также работе по исключении конфликтных ситуаций в Пригородном районе

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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников

© Елена Афонина/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников уделит внимание межгосударственному взаимодействию с Грузией в части улучшения транспортной инфраструктуры на Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии.

"Северная Осетия-Алания - приграничная с Грузией республика, это стратегическая точка в плане транспортной инфраструктуры на Военно-Грузинской дороге. Надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе в этом направлении расширить транспортную инфраструктуру, чтобы межгосударственное взаимодействие было более качественным", - сказал полпред журналистам в рамках рабочего визита в Северную Осетию.

Он отметил, что большое внимание будет уделяться и развитию транспортной инфраструктуры, работе с муниципальными образованиями самого отдаленного от столицы республики Моздокского района. Будет проводиться работа и в решении задач по исключении конфликтных ситуаций в Пригородном районе (на территории происходили основные военные события осетино-ингушского конфликта - прим. ТАСС).

"Это, безусловно, решение… конфликтных ситуаций, которые были, и исключение их на будущее в Пригородном районе", - сказал Матовников.

По его словам, руководство Северной Осетии за последние два года провело большую работу в социально-экономическом направлении по стабилизации бюджета.

Военно-Грузинская дорога, которая проходит по территории Северной Осетии, соединяет Россию со странами Закавказья. Она периодически закрывается из-за неблагоприятных погодных условий, схода селей и камнепадов. Ранее сообщалось, что здесь в 2018 году планируется расширить узкий участок, что позволит сократить скопление транспорта на российско-грузинской границе. На Военно-Грузинской дороге также планируется создать транспортно-логистический терминал.

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Матовников, Александр Анатольевич
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