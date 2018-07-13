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Лагерь "Ласпи" под Севастополем принял первую смену после массового отравления детей

В стране
13 июля, 16:40 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, июля. /ТАСС

В июне около 30 человек заболели гастроэнтеритом

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Детский лагерь "Ласпи" под Севастополем принял вторую смену под названием "Радуга лета", сообщает в пятницу пресс-служба городского правительства.

Ранее Балаклавский районный суд Севастополя отменил ограничительные меры в отношении "Ласпи", где в июне около 30 человек заболели гастроэнтеритом.

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"Во вторую смену в "Ласпи" оздоровятся 482 ребенка, <...> среди них 67 детей, которые направлялись в первую смену. Кроме того, в детском центре отдохнут 92 ребенка по приобретенным родителями путевкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лагерь будет специализироваться на естественнонаучной и художественной тематике, на его базе планируется создание школы на 400 мест для обучения одаренных детей.

Лагерь "Ласпи" - один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте - самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь построили в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.

В июне в лагере заболели дети и взрослые, и его закрыли.

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