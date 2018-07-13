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Самолеты авиакомпании "Руслайн" будут летать из Калуги в Москву и Симферополь

В стране
13 июля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Время в пути в Москву составит 40 минут, в Симферополь - 2 часа 20 минут

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ТАСС, 13 июля. Авиакомпания "Руслайн" запускает рейсы в Симферополь вместо обанкротившихся "Саратовских авиалиний" и отказавшихся от полетов "Сириус-Аэро", а также в Москву. Об этом  ТАСС сообщила советник генерального директора международного аэропорта "Калуга" Елена Галанова.

"В общей базе расписаний аэропорта "Калуга" появились рейсы в Симферополь. Осуществлять их будет авиакомпания "Руслайн", - сказала собеседница агентства.

Полеты по обоим направлениям будут два раза в неделю, начиная с 24 июля. Время в пути в Москву составит 40 минут, в Симферополь - 2 часа 20 минут. Директор авиакомпании Александр Крутов отметил, что южный рейс будет выполняться до конца сентября и будет востребован "для комфортных поездок в отпуск всей семей".

Галанова отметила, что Симферополь является одним из самых востребованных направлений у жителей Калуги. "У нас Симферополь всегда очень хорошо продавался. Статистика прошлых лет показывает, что это очень популярное направление".

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" должна была запустить рейсы из Калуги в Симферополь с 5 июня, однако 31 мая перевозчик прекратил полеты в связи с тем, что Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. После этого международный аэропорт Калуга начал поиски нового перевозчика. 18 июля "Сириус-Аэро" объявила о старте продаж билетов на рейсы Калуга - Симферополь, но позже калужское направление из расписания пропало.

"23 марта весенне-летняя навигация у всех авиакомпаний сформирована, поэтому в середине сезона найти перевозчика непросто", - сказала Галанова, отметив, что подобные трудности испытывает не только международный аэропорт Калуга, но практически все, откуда "ушли" "Саратовские авиалинии".

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