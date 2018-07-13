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Демонтаж кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" начнется 14 июля

В стране
13 июля, 18:32 дата обновления: 13 июля, 18:39 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 13, июля. /ТАСС

По данным администрации, здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации

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КЕМЕРОВО, 13 июля. /ТАСС/. Демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар, унесшей 60 жизней, начнется в субботу.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кемеровской области в пятницу.

"С завтрашнего дня начнется демонтаж ТРЦ "Зимняя вишня". <…> Было принято решение, что с 14 июля начнется демонтаж здания. Его начнут с разбора внешних элементов. К 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней", - уточнили в пресс-службе.

По данным администрации, здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции. Расположенные рядом офисные здания, которые "запитывались" газовой котельной вместе с ТРЦ, подключены к другим источникам теплоснабжения

В пятницу врио губернатора Сергей Цивилев встретился с семьями погибших и пострадавшими при пожаре в ТЦ. "После длительных и эмоциональных обсуждений, что появится на месте "Зимней вишни", голосованием был принят проект сквера", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что до 1 сентября будет проведено благоустройство стихийного мемориала в память о погибших при пожаре. Стихийный мемориал, появившийся на утро после трагедии, был разобран в июне.

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