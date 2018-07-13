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Фестиваль мужских ремесел "Гвоздь" привлек на остров Кижи мастеров из России

В стране
13 июля, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Традиционные мужские ремесла на фестивале также представлены вязанием корзин из лозы

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ТАСС, 13 июля. Фестиваль мужских ремесел "Гвоздь" открылся на острове Кижи в Карелии. В нем приняли участие ремесленники со всей России, наибольшее представительство среди кузнецов, сообщили  в музее-заповеднике "Кижи".

"С 13 по 15 июля на острове Кижи проходит фестиваль мужских ремесел, на который собрались известные мастера-ремесленники... В гости к кижскому кузнецу Сергею Танане приехала целая команда блестящих специалистов: петрозаводские мастера Илья Аммалайнен и Андрей Щербина, сортавальский Сергей Дружинин, кузнецы из Москвы Вячеслав Яковенко и Александр Крылов. Под их чутким руководством посетители фестиваля смогут своими руками выковать один из негласных символов острова Кижи - гвоздь", - указано в официальном сообщении пресс-службы музея-заповедника.

Традиционные мужские ремесла на фестивале также представлены вязанием корзин из лозы, его покажет мастер Александр Елькин из Кондопоги. Опытом изготовления посуды из капа и корня деревьев поделится мастер Алексей Дариев из города Сегежа, гончарным ремеслом - Роман Леонтьев из Олонца, художественной резьбой по дереву - ремесленник Игорь Кагачев из поселка Чална.

Кроме того, в фестивале принимают участие мастера- демонстраторы музея "Кижи": Евгений Борисов покажет процесс изготовления разнообразной кухонной утвари из дерева, мастер-лодочник Алексей Рыбаков из Москвы откроет всем желающим секреты шитья традиционной лодки-кижанки еловым корнем. Специалист службы по учету и хранению недвижимых памятников Ян Тетерник продемонстрирует изготовление лемеха - деревянной черепицы, которой покрывали главки часовен и церквей.

Особой изюминкой фестиваля станет кулинарная площадка "Кижский смак", работать на которой будут исключительно мужчины. Кроме того, все три дня фестиваля для гостей острова будет работать ярмарка-продажа кузнечных изделий и сувениров. Все желающие смогут принять участие в фотосессии в традиционных костюмах и продегустировать местный кижский чай.

Фестиваль проводится ежегодно с 2015 года, изначально он объединял кузнецов, позже примкнули представители других ремесел. Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом, это уникальный историко- культурный и природный комплекс, особо ценный объект культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно остров посещают более 160 тыс. туристов, ожидается, что к 2028 году турпоток возрастет вдвое за счет развития зимнего туризма и расширения экскурсионных программ.

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