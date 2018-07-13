Власти Петербурга рассчитывают в кратчайшие сроки решить вопрос введения электронных виз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают вопрос внедрения электронных виз для иностранных туристов и рассчитывают на его решение в кратчайшие сроки, сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич после пресс-конференции в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу.

"Визовый вопрос - это один из важных критериев пребывания гостей в Санкт-Петербурге, - отметил Панкевич. - Процесс идет, мы сегодня понимаем и видим отклик и наших коллег, и индустрии, и гостей, которые прибыли на чемпионат мира, что это перспективная история цифровая, которая облегчает пребывание в Санкт-Петербурге, мы работаем над этим". В конце 2016 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к федеральным властям с предложением об использовании электронных виз для въезда в Петербург иностранных туристов.

Панкевич не стал прогнозировать, когда эта система может быть внедрена. "Мы не будем ставить конкретные сроки - процесс идет, но есть те или иные моменты, которые нужно решать. Я думаю, нам удастся довести этот процесс до результата, и будет внедрен в том числе формат электронных виз. Мы понимаем, что двигаться нужно быстро, и будем в кратчайшие сроки стараться внедрить", - сказал Панкевич.

По его словам, вопрос внедрения электронных виз обсуждался в том числе на встрече губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН Зурабом Пололикашвили в пятницу. "Мы понимаем и то, что нужно всегда двигаться по пути инноваций, новых технологий, поэтому процесс внедрения электронных виз очень важен, это приоритетный курс губернатора Петербурга, и мы обсуждали этот вопрос на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации, которая будет нам оказывать поддержку по этому вопросу", - уточнил он.

Эксперимент на чемпионате

Введение электронных виз поддерживает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Мы видим, какой позитивный эффект имела выдача футбольным болельщикам электронных виз, позволяющих въезжать и находиться в стране на протяжении чемпионата. В нашу страну приехали миллионы иностранных туристов, которые остались под самым приятным впечатлением от достопримечательностей и национального гостеприимства. Наверняка, возвращаясь домой, они расскажут о своих впечатлениях друзьям и родным, многие из которых также захотят посетить Россию", - сказал Дрозденко журналистам в пятницу во время посещения приграничного города Выборга.

"Внедрение электронных виз для тех, кто планирует посетить нашу страну с туристскими целями, в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня. Приток иностранных туристов будет способствовать не только дальнейшему развитию сервисной и гостиничной инфраструктуры, но и малого бизнеса", - отметил губернатор Ленинградской области.

Во время чемпионата мира по футболу в России был введен безвизовый въезд для иностранных граждан, оформивших паспорт болельщика - персонифицированную карту зрителя. Для пропуска на территорию России иностранцам достаточно было предъявить FAN ID на паспортном контроле.