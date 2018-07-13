Калининградский минтур призвал туркомпании активизировать работу с инвалидами

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак призвал региональные туркомпании активизировать работу с инвалидами. Регион располагает соответствующими возможностями, что является его конкурентным преимуществом, на туристическим рынке, заявил он журналистам на пресс- конференции в пятницу.

"Это [доступная среда] наше конкурентное преимущество. Мы уделяем этому большое внимание, что позволяет нам выглядеть достаточно убедительно на туристическом рынке", - сказал министр, отметив, что практически все пляжи на морском побережье в области оборудованы доступной средой, также как крупные отели и учреждения культуры.

Министр отметил, что пока приемом организованных групп инвалидов в области занимается только единственный в России сертифицированный гид-колясочник Светлана Ниагматуллина, реализующая проект "Путешествие мечты". "С моей точки зрения это [туры для инвалидов] уникальное предложение и сейчас эта ниша пустая, в которой можно создавать новые бизнесы. Надеюсь сейчас, тем более, что у нас все больше и больше инфраструктуры становится, компании воспользуются этой возможностью", - отметил он, добавив, что Светлана Нигматуллина, реализуя свой проект, открыла и доказала успешность этого направления.

Нигматуллина сообщила, что только по проекту "Путешествие мечты" организовала приезд в регион, в том числе на игры чемпионата мира по футболу, 26 человек. Желающих, по ее словам, было значительно больше, а побывавшие в области уехали с самыми лучшими впечатлениями и готовы вернуться в область вновь. "В этом году мы объявили о наборе новой группы, и все люди, которые приняли участие в первом туре прислали заявки", - отметила она.

Светлана Нигматуллина вынуждена передвигаться в инвалидной коляске из-за прогрессировавшего заболевания мышц. Всю свою деятельность она посвятила улучшению жизни людей с ограничениями по здоровью, руководит Центром развития социальных и образовательных проектов "Аура". Один из ее проектов "Шаги навстречу" направлен на обучение работников сферы услуг общению с людьми с инвалидностью, правильному использованию оборудования, обеспечивающего доступную среду.

Нигматуллина закончила курс гидов-экскурсоводов на базе Балтийского федерального университета имени Канта и является дипломированным специалистом в этой области. Одно из самых значительных ее достижений - совместная работа с компанией "Аэрофлот", в результате которой компания изменила правила для перевозки инвалидов.