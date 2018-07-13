До 2,5 тыс. жителей Дагестана получили высокотехнологичную медицинскую помощь за полгода

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. жителей Дагестана получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медучреждениях республики за шесть месяцев текущего года. Об этом в пятницу сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения региона Залина Муртазалиева.

"За первое полугодие 2018 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили порядка 2,5 тысяч жителей республики. Сегодня в Дагестане редкие, сложные и дорогостоящие операции в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи (ВМП) выполняют в 15 государственных медучреждениях", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, в планах дагестанских медиков до конца текущего года оказать высокотехнологичную медпомощь более 5 тыс. жителям республики, что на 1 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.

По данным минздрава региона, в этом году лицензии на оказание ВМП получили Республиканский ортопедо- травматологический центр, Дагестанский центр микрохирургии глаза и Республиканский перинатальный центр в Махачкале. "Наиболее распространенные направления в рамках оказания ВМП - ортопедия и травматология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология", - добавила представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, в 2017 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Дагестане получили около 4 тыс. человек, что на 30 % больше по сравнению с 2016 годом. В настоящее время в Дагестане лицензию на оказание ВМП имеют около 20 государственных и частных медорганизаций.