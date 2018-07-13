Судно "Великий Новгород" отправится с юными моряками из Кронштадта в Крым

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Новгородский "Морской центр им. Капитана Варухина" организует 20-дневный поход из Кронштадта в Крым в 2019 году. Участниками плавания станут юные моряки из России и иностранных государств, сообщил в пятницу ТАСС заместитель руководителя Морского центра Аркадий Варухин.

"Два года обсуждается этот рейс: после того как Крым стал российским, родилась идея, что его нужно посетить. Тем более что в Севастополе всегда было морское движение", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в этом году правительство Новгородской области также поддержало идею, что помогло подготовить судно для плавания. Сейчас теплоход "Великий Новгород" отправлен на ремонт в Ленинградскую область.

"Мы хотим идти от Кронштадта, через Санкт-Петербург вниз уйти на Волгу через Неву, Ладожское озеро, Свирь, Онегу. По Волге уйти вниз до Азова, потом Ростов, Каспийское море, Керчь и там уже Черное море. В крупных городах планируем делать стоянки: Нижний Новгород, Казань, Самара", - рассказал Варухин. По словам заместителя руководителя, в большой поход отправятся порядка 120 юных моряков из Великого Новгорода. Участниками станут и курсанты из других городов, где развивается морское движение: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск.

Как пояснил собеседник агентства, новгородский Морской центр - единственная российская организация, которая входит в Международную Ассоциацию Морских Кадетов. Поэтому в поход будут приглашаться и зарубежные участники.

Новгородский "Морской центр им. капитана Варухина" был образован в 1967 году и сегодня является крупнейшим клубом юных моряков в России. За время существования в нем прошли обучение около 20 тысяч детей. Создатель и бессменный руководитель центра Николай Варухин в июне 2019 года одним из первых в стране получил новую учрежденную госнаграду "За наставничество".