В регионах ЦФО в воскресенье ожидаются жара, грозы и сильный ветер

ВОРОНЕЖ, 14 июля. /ТАСС/. Грозы с дождем и ветром до 18 м/с ожидаются в некоторых регионах Центрального федерального округа в воскресенье, 15 июля. При ухудшении погодных условий сохранится жара до 33 градусов тепла, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по Воронежской области.

"В Воронежской области в воскресенье ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Ветер днем до 10 м/с, при грозах - с порывами до 17 м/с. Температура ночью около плюс 20 градусов тепла, днем до 33 градусов жары", - сказали в региональном ГУ МЧС.

Например, в Курской области ухудшения погодных условий ожидают уже в ближайшие часы - с 21:00 мск субботы. По прогнозу Курского гидрометцентра, в регион на сутки придут жара, дожди с грозами и ветром до 18 м/с.

Такую же погоду в воскресенье прогнозируют спасатели Белгородской области, где с дождями ожидают грозы с порывами ветра до 17 м/с и дневную температуру около 30 градусов тепла. Во Владимирской и Рязанской областях, по данным региональных управлений МЧС, к температуре плюс 31 градуса тепла, к грозам с дождями и ветром до 15 м/с добавятся ночные и утренние туманы. В Липецкой и Брянской областях воскресная погода будет тоже жаркой, дождливой, при грозах - ветреной, но без туманов.

В Смоленской области ожидают температуру воздуха ненамного прохладней - днем плюс 27 градусов тепла, но тоже с умеренным дождем, грозами и порывами ветра до 17 м/с.