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МЧС предупредило о возможном сходе селей в Крыму

В стране
14 июля, 16:05 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, июля. /ТАСС

Спасатели просят гостей и жителей полуострова соблюдать меры безопасности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реках и сход селей возможны в Крыму в субботу и воскресенье. Экстренное предупреждение об этом распространило Главное управление МЧС по региону.

"На отдельных реках Крыма ожидаются подъем уровня воды на 0,5 - 1 м без достижения опасных отметок. В селевом районе возможно формирование и сход селей", - говорится в сообщении.

Спасатели просят гостей и жителей полуострова соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи русла крымских рек: соблюдать осторожность, не подходить непосредственно к потоку воды.

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