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Искусственный интеллект поможет участникам программы "Остров 10-21" минимизировать стресс

В стране
14 июля, 17:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, июля. /ТАСС

В основе программы лежат алгоритмы и методики, которыми пользуются для медико-биологического обеспечения процесса подготовки космонавтов

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект поможет участникам интенсива по подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) "Остров 10-21" корректировать образовательный процесс, чтобы избежать эмоционального выгорания и снижения эффективности из-за стресса. Об этом рассказал в субботу ТАСС руководитель группы разработчиков системы мониторинга функционального состояния учащихся, профессор Московского физико-технического института (МФТИ) Владимир Петрухин.

В исследовании участвуют 1 тыс. слушателей интенсива. Каждый получил небольшой датчик, который нужно носить в течение дня. Работа прибора поддерживается разработанной в МФТИ программой CardioMood, в режиме онлайн датчик обеспечивает мониторинг функционального состояния сердечно-сосудистой системы участника и фиксирует его местоположения, а также передает информацию в базу данных. Эти сведения анализирует информационно-вычислительная платформа Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В основе программы лежат алгоритмы и методики, которыми пользуются для медико-биологического обеспечения процесса подготовки космонавтов, пояснил Петрухин.

"С медицинской точностью мы "слушаем" сердце, регистрируем данные ритма и количественно определяем индекс стресса у каждого участника исследования. Далее делаются выводы о психофизиологическом состоянии организма человека. С помощью диагностических алгоритмов и моделей, которые рекомендуют специалисты, работающие по этой методике, корректируем его", - рассказал ученый.

Руководитель коллектива отметил, что разработанная система мониторинга используется за границей на некоторых производствах с монотонной работой на конвейере. "После рабочего дня с помощью йоги, где под контролем нашей системы анализируются процессы релаксации, оценивается эффект от восстановительных мероприятий", - пояснил Петрухин. По его словам, такие подходы также полезны для повышения результативности командной игры, например в футболе.

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что искусственный интеллект помогает организовывать, планировать и повышать результативность образовательных процессов на "Острове".

"Не так просто понять, что геолокация и уровень стресса каждого участника нужен нам не для того, чтобы его контролировать - а для того, чтобы у искусственного интеллекта было достаточно данных для формирования адекватной учебной траектории на следующий день", - написал Песков в Facebook.

Утренний забег

Также для участников образовательного интенсива, которые заботятся о своем здоровье, предусмотрена спортивная программа: тренировки по восточным практикам, йога и цигун, тренажерный зал, бассейн, мини-футбол, пилатес, серфинг на доске с веслом, велосипедные и беговые прогулки по Университетской набережной в бухте Аякс.

"Все занятия начинаются в 06:30 утра и заряжают позитивной энергией наших "островитян". Основная образовательная программа очень насыщенная, и тренировки под присмотром опытных сертифицированных тренеров позволяют сохранять бодрость до самого позднего вечера",- рассказали ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Профессиональные тренеры дают участникам рекомендации по здоровому образу жизни.

Кроме того, по утрам проводятся тренировки по саморегуляции и психофизиологические тренировки NeuroBalance. "Управление своим психоэмоциональным состоянием - один из ключевых навыков soft skills успешного человека. На тренировках участники учатся произвольно и объективно менять состояние своего мозга, что помогает справиться с вызовами мира. Через современные нейротехнологии они учатся выходить в состояние потока, высокой концентрации, бодрости и креативности", - рассказали в пресс-службе.

"Остров 10-21"

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ "Остров 10-21" стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти. Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО "Цифровая экономика". Это правительство РФ, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "ВЭБ Инновации", "Ростелеком", "Яндекс" и другие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив, в субботу участники форума посетили на площадке Дальневосточного федерального университета несколько десятков технологических и предпринимательских лабораторий, мастер-классов и клубов мышления.

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