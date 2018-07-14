Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реконструкцию стояния на реке Угре представили 300 участников военно-исторических клубов

В стране
14 июля, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Мероприятие стало кульминацией Дней Москвы в Калужской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Крупнейшая реконструкция стояния на реке Угре 1480 года стала кульминацией Дней Москвы в Калужской области. В ней приняли участие более 300 представителей военно-исторических клубов из соседних регионов,Татарстана и Башкортостана, сообщил в субботу ТАСС директор объединенных музеев Калужской области Виталий Бессонов.

"Участие принимают [в представлении] более 300 реконструкторов. Причем это не только реконструкторы, которые моделируют военную историю, но и фольклорную реконструкцию, гражданскую историю <...> [здесь представлены] ладья, которая задействована на реке Угра, и артиллерия, которая впервые в полевом сражении массированно использовалась в 1480 году. Все это <...> для того чтобы те, кто приехал на поле, погрузились в атмосферу 15 века и стали соучастниками этого процесса", - сказал Виталий Бессонов.

Атмосфера и сценарий

Организаторы сделали все, чтобы воссоздать атмосферу тех времен: это около 600 лошадей, шатры, посуда и костюмы. Последнему уделяют особое внимание. "Мы шьем, мы изучаем разные источники - это зимой, а летом разъезжаем по различным фестивалям" - сказал член московского клуба военно-исторической реконструкции "Русская крепость" Алексей.

Реконструкция стояния на реке Угре проводится в Калужской области с 2011 года. Участники сообщили, что единого сценария нет, каждый раз реконструкция разная. "Сейчас [перед началом реконструкции] была репетиция, мы отработали ряд моментов. А когда массовые бои, тут уже как сложится, это уже спорт" , - продолжает Алексей.

Кульминация Дней Москвы

Реконструкцию 2018 года можно назвать особенной не только потому, что она самая масштабная за восемь лет, в этот раз она стала кульминацией Дней Москвы в Калужской области. "[Это] еще один шаг по пути укрепления двухстороннего стратегического партнерства. Насыщенная деловая и культурная программа Дней позволит обменяться опытом, наметить новые совместные проекты и подарить незабываемые впечатления калужанам и москвичам" , - говорится в приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, которое со сцены зачитал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Виталий Сучков.

Калужская область занимает второе место по величине товарооборота с Москвой среди субъектов Центрального федерального округа.Товарооборот между городом Москвой и Калужской областью в 2017 году превысил 150 млрд рублей. С 2010 года рост товарооборота составил свыше 30 млрд рублей.

История Стояния

В 1480 году в результате судьбоносного исторического события - Великого стояния на реке Угре, произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов, была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. После Победы на Угре соседние страны признали Московское государство, на берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан Башкортостан Калужская область
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд собрал более 400 вещественных доказательств по инциденту в Эймсбери
2
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
5
В Москве похоронили внука Брежнева
6
Тренер: бельгийцы завоевали бронзу ЧМ-2018 по футболу благодаря тому, что стали командой
7
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!