Дагестан в 2018 году получит около 300 млн рублей для развития детских поликлиник

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Около 300 млн рублей получит Дагестан для развития детских поликлиник в этом году, сообщил в субботу министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов.

"На реализацию целевой программы Минздрава РФ "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" предусмотрено выделение в 2018 году 277,7 млн рублей субсидий из федерального бюджета Дагестану", - сказал министр в ходе стратегической сессии по вопросам здравоохранения в Дагестанском медуниверситете в Махачкале.

По его словам, минздравом Дагестана разработана аналогичная программа. Ее цель - повысить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи детям путем увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений.

Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в Дагестане, где проживают до 900 тыс. детей, нет ни одной типовой детской поликлиники. По его словам, это определяет "большое скопление, очередность и невозможность открытия крайне необходимых структурных параклинических подразделений".

"Число посещений превышает почти в три раза плановую мощность детских поликлиник, что отражается на качестве и доступности медицинской помощи. Имеется необходимость строительства не менее трех детских поликлиник в Махачкале", - сказал глава ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане в капитальном ремонте и дооснащении оборудованием нуждаются около 20 детских поликлиник.