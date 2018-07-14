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Дагестан получит более 20 млн рублей на закупку трех передвижных медкомплексов

В стране
14 июля, 20:41 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 14, июля. /ТАСС

Глава минздрава региона отметил, что медкомплексы приобретут для оказания помощи жителям населенных пунктов, где проживают до 100 человек

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МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Республика Дагестан получит из федерального бюджета более 20 млн рублей в текущем году для закупки трех передвижных медицинских комплексов, сообщил в субботу министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов.

"В 2018 году бюджету Дагестана предусмотрено выделение 20,7 млн рублей субсидий из федерального бюджета для приобретения передвижных медицинских комплексов для оказания медпомощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек", - сказал министр в ходе заседания по вопросам здравоохранения в Дагестанском медуниверситете в Махачкале.

Гаджиибрагимов отметил, что выездные формы работы в республике широко используются "с целью повышения доступности медпомощи населению сельской местности.

"Ежегодно во все районы республики выезжают медико-экспедиционные бригады в составе специалистов республиканских медорганизаций, которыми оказывается организационно-методическая помощь лечебным учреждениям в организации работы и одновременно оказывается лечебно-консультативная помощь больным", - заключил глава минздрава региона.

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