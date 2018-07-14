В Ингушетии прошел любительский кибертурнир по футболу "Играй открытым сердцем"

МАГАС, 14 июля. /ТАСС/. Любительский кибертурнир по футболу "Играй открытым сердцем", посвященный впервые проходящему в России чемпионату мира по футболу, состоялся в столице Ингушетии Магасе. Организатором турнира выступил региональный комитет по делам молодежи, участие в нем приняли около 60 человек.

"Кибертурнир по футболу решили провести в рамках ЧМ-2018, который сейчас проходит в стране. Мы дали объявление о турнире на 30 участников, но желающих было больше 150, потому решили увеличить вдвое заявленное изначально количество. Самым быстрым и опытным виртуальным футболистом оказался Ахмед Ганижев, он выиграл первое место и получил дорогой популярный смартфон и денежный приз. Подарки, сертификаты и деньги получили призеры других мест", - сказал ТАСС председатель комитета по делам молодежи республики Сулейман Эгиев.

По его словам, киберспорт развивает реакцию и скорость мышления спортсмена. А по мнению главы региона Юнус-Бека Евкурова, который тоже попробовал свои силы на турнире, такие акции и турниры объединяют молодежь.

"Проведение таких турниров важно, но организаторы должны помнить о своем влиянии на молодежь. Необходимо не только проводить игры, но и беседы с молодыми людьми, чтобы они не попали под влияние идеологов и не сошли с верного пути, говорить с ними, увлекать их такими турнирами", - сказал Евкуров.

25 июля 2001 года Россия первой в мире официально признала киберспорт видом спорта. Федерация компьютерного спорта России (ФКС) была основана 24 марта 2000 года. Своей основной целью ФКС обозначила развитие в стране компьютерного спорта как части международного спортивного движения и подготовку граждан страны к жизни в информационном обществе.