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Строительство Находкинского завода минеральных удобрений

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 15:44 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" (НЗМУ) реализует проект по строительству крупного, современного, высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по производству минеральных удобрений в Находкинском городском округе Приморского края.

Валовые производственные мощности проектируемого комплекса составляют 2,2 млн тонн аммиака (1,1 млн тонн в год товарного аммиака), 2,0 млн тонн карбамида и до 2,0 млн тонн метанола в год. Рассматривается поэтапная реализация проекта: строительство производства метанола в рамках первой фазы и строительство аммиачно-карбамидного производства в рамках второй фазы. Планируется начать производство метанола в 2021 году, а во II квартале 2022 года в промышленную эксплуатацию будет введен весь комплекс.

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