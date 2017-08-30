Строительство Находкинского завода минеральных удобрений

ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" (НЗМУ) реализует проект по строительству крупного, современного, высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по производству минеральных удобрений в Находкинском городском округе Приморского края.

Валовые производственные мощности проектируемого комплекса составляют 2,2 млн тонн аммиака (1,1 млн тонн в год товарного аммиака), 2,0 млн тонн карбамида и до 2,0 млн тонн метанола в год. Рассматривается поэтапная реализация проекта: строительство производства метанола в рамках первой фазы и строительство аммиачно-карбамидного производства в рамках второй фазы. Планируется начать производство метанола в 2021 году, а во II квартале 2022 года в промышленную эксплуатацию будет введен весь комплекс.