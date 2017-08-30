Проект по созданию объекта "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска км 13 – км 42"

Хабаровск расположен в центре пересечения международных и внутренних автодорожных, железнодорожных и воздушных транспортных путей. С момента ввода в 2010 году в эксплуатацию автомобильной дороги федерального значения "Амур" Чита - Хабаровск поток автомобильного транспорта через центр Хабаровска вырос более чем в 2,5 раза, что привело к серьезному дефициту пропускной способности уличной дорожной сети.

В 20-летней перспективе развития края - дальнейшее формирование ТОСЭР "Хабаровск" и развитие острова Большой Уссурийский со строительством автомобильного пункта пропуска, обеспечивающего выход на автомобильные дороги Китайской Народной Республики в направлении города Харбин (мост сдан в эксплуатацию в 2013 году), что приведет к увеличению интенсивности транспортного потока через центр города более чем в полтора раза.

Перечисленные ранее федеральные дороги фактически не связаны между собой напрямую. Весь трафик между ними проходит по уличной дорожной сети Хабаровска. Ее пропускная способность в меридиональном направлении исчерпана уже сейчас. И тем более она не в состоянии обеспечить перспективный спрос. Проектом предусмотрено строительство автомобильной дороги, которая включает в себя инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, земляное полотно, мосты, путепроводы, транспортные развязки, технические средства организации движения, пункты взимания платы и другие дорожные объекты. Реализация проекта предусмотрена государственной программой Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края", утвержденной постановлением правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 года № 146-пр в целях обеспечения пропуска транзитного автомобильного транспорта по федеральным магистралям Чита - Хабаровск ("Амур"), Хабаровск - Владивосток ("Уссури") и Хабаровск - Находка ("Восток") в обход города, снижения транспортной нагрузки на городские магистрали и улучшения экологической обстановки в городе.

Основные технические параметры проекта:

- Класс автомобильной дороги: скоростная дорога;

- Категория автомобильной дороги: IБ;

- Строительная длина: 26,864 км;

- Расчетная скорость: 120 км/ч;

- Число полос движения: четыре;

- Ширина проезжей части: 2х7,5;

- Ширина обочин: 3,75 м;

- Ширина разделительной полосы: 6,0, 5,0 м;

- Тип дорожной одежды и вид покрытия: капитальный, асфальтобетон;

- Освещение автомобильной дороги: на всем протяжении;

- Система взимания платы: барьерного типа (stop and go);

- Пропускная способность: 4000 авт./час;

- Предполагаемые сроки реализации проекта: начало строительства - 2017 год, инвестиционная стадия по концессионному соглашению - 3,5 года, эксплуатационная стадия по концессионному соглашению - 12 лет.