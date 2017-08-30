Проект "Колмар Групп"

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"Колмар Групп" реализует проект, включающий всю бизнесс-цепочку производства высококачественного коксующегося угля, его обогащения с использованием самых современных технологических решений, транспортировку в собственный порт на Дальнем Востоке и продажи.
Группа компаний включает в себя ГОК “Денисовский” и ГОК “Инаглинский”, расположенные на территории южной Якутии в районе города Нерюнгри, и компанию KSL, занимающуюся международной торговлей. Предприятия "Колмар Групп" расположены на ТОСЭР “Южная Якутия”, что позволяет максимально эффективно использовать поддержку государственных финансовых институтов, созданных правительством РФ для развития социальной сферы и бизнеса на Дальнем Востоке.
Балансовые запасы компании “Колмар” превышают 1 млрд тонн, большая часть которых - дефицитные марки коксующихся углей премиального качества. Компания "Колмар" в 2016 году добыла 3.675 млн тонн угля. Объем добычи угля к моменту сдачи первой очереди проекта в конце 2019 года составит 12 млн тонн в год.