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Третья очередь специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт"

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 16:25 UTC+3
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АО "Восточный Порт" реализует масштабный инвестиционный проект по строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса публичного доступа, что позволит увеличить объемы грузооборота в два раза, до 40 млн тонн в 2019 году на условиях обеспечения экологичности перевалки угольного груза. Рост объемов грузооборота АО "Восточный Порт" позволит укрепить энергетическое сотрудничество между Россией и странами АТР, прежде всего с Китаем и Японией.

Проект осуществляется исключительно на средства частного инвестора без государственной поддержки с синхронным развитием железнодорожной федеральной инфраструктуры ст. "Находка-Восточная" и внедрением новейших цифровых систем централизации, сигнализации и путевой блокировки. Реализация комплексной программы по модернизации действующего терминала и выстраивание долгосрочного эффективного взаимодействия с ОАО "РЖД" позволили достигнуть рекордных показателей грузооборота АО "Восточный Порт" - 23,5 млн тонн по итогам работы 2016 году. 

Готовность нового инвестиционного проекта составляет более 90%. Уже образован искусственный земельный участок, построен глубоководный причал и осуществлены строительно-монтажные работы, осуществлена сборка специализированной углепогрузочной техники, установлены мощные высокотехнологичные стакеры, реклаймеры и судопогрузочные машины. Полномасштабная реализация проекта обеспечит увеличение ежегодных налоговых отчисление на 3 млрд руб. и создание дополнительных 450 рабочих мест в Приморье. Для обеспечения синхронного развития портовой и железнодорожной инфраструктуры компания АО "Восточный Порт" самостоятельно финансирует строительство федеральной железнодорожной инфраструктуры в сумме 5 млрд руб., что позволит увеличить пропускную железнодорожную способность ст. "Находка-Восточная" на 20 млн тонн.

Проект реализуется с применением инновационных технологий метода атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой IPC, что позволяет проводить химический анализ образцов угля с большей скоростью и более точно определять содержание различных примесей. Проект реализуется с применением инновационных технологий по обеспечению экологической безопасности по перевалке угля, путем установки новейших системы аспирации воздуха, пылеподавления груза на всей технологической цепочке и многоуровневой системы очистки воды до уровня рыбохозяйственных производств. Проект реализуется с применением новейших и инновационных технологий по перевалке угольной продукции, включающих конвейерное оборудование, вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, судопогрузочные машины и уникальную многоступенчатую систему магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России.

АО "Восточный Порт" осуществляет воспроизодство биоресурсов Японского моря. Экологи АО "Восточный Порт" совместно с ФГБУ "Приморрыбвод" выпустили в акваторию Амурского залива, неподалеку от острова Русский, более 10 млн мальков кеты, более 1 млн особей гребешка, более 1 млн особей трепанга и ламинарии.

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