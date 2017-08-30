Реализация проекта по производству гражданского флота из композитных материалов в Приморье

Наличие одной верфи на Дальнем Востоке, способной выступать на одном уровне с зарубежными производителями, позволит восстановить утерянные за несколько десятилетий позиции в рейтинге кораблестроителей. Преимущественно будет осуществляться строительство катамаранных типов судов.

Ряд факторов позволяют осуществлять строительство по самым последним наработкам в судостроении, но в то же время предлагать лучшую цену на рынке. Проект сможет решить в российских судостроительной и смежных областях такие проблемы, как:

- пассажирские перевозки в местах с низкими глубинами;

- патрулирование крупных территорий и возможность быстрого реагирования на любые типы угроз;

- отсутствие судостроительных компаний, способных поставлять прогулочные и маломерные суда на экспорт;

- перевозка рыбной продукции на большие расстояния с сохранением свежести;

- создание удобных прогулочных судов и возможность рентабельной продажи по цене нового автомобиля среднего класса.

Проект предполагает создание судостроительного центра в Приморском крае. За период 2017-2021 гг. планируется построить 126 судов разного типа, в том числе скоростные пассажирские судна-тримараны, суда для транспортировки охлажденной рыбы, водные туристические комплексы, комплексы мониторинга акватории и прогулочные катамараны. Основные рынки сбыта: Россия, Китай, Корея. Проект создается и реализуется с целью изменения привычного формата действующих верфей, сбора и внедрения самых передовых и перспективных направлений в строительстве судов, а также с целью занять лидирующие позиции на рынке мирового судостроения. Планируется, что к концу пятого года реализации настоящего проекта стоимость компании-инициатора составит порядка $100 млн с развитыми направлениями коммерциализации проекта.