Реализация проекта по производству гражданского флота из композитных материалов в Приморье

Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом кварталеСпорт 30 августа, 17:00
"Саранск меня покорил": иностранные журналисты о подготовке России к ЧМ-2018Спорт 30 августа, 16:57
Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем НовгородеСпорт 30 августа, 16:54
Евгений Малкин запустил свою линию одеждыСпорт 30 августа, 16:50
Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:44
Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьерыСпорт 30 августа, 16:40
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взяткиПроисшествия 30 августа, 16:38
Пять фильмов Венецианского кинофестиваля, которые заслуживают вниманияКультура 30 августа, 16:27
Церемония закрытия летней Универсиады 2017 года прошла в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Наличие одной верфи на Дальнем Востоке, способной выступать на одном уровне с зарубежными производителями, позволит восстановить утерянные за несколько десятилетий позиции в рейтинге кораблестроителей. Преимущественно будет осуществляться строительство катамаранных типов судов.
Ряд факторов позволяют осуществлять строительство по самым последним наработкам в судостроении, но в то же время предлагать лучшую цену на рынке. Проект сможет решить в российских судостроительной и смежных областях такие проблемы, как:
- пассажирские перевозки в местах с низкими глубинами;
- патрулирование крупных территорий и возможность быстрого реагирования на любые типы угроз;
- отсутствие судостроительных компаний, способных поставлять прогулочные и маломерные суда на экспорт;
- перевозка рыбной продукции на большие расстояния с сохранением свежести;
- создание удобных прогулочных судов и возможность рентабельной продажи по цене нового автомобиля среднего класса.
Проект предполагает создание судостроительного центра в Приморском крае. За период 2017-2021 гг. планируется построить 126 судов разного типа, в том числе скоростные пассажирские судна-тримараны, суда для транспортировки охлажденной рыбы, водные туристические комплексы, комплексы мониторинга акватории и прогулочные катамараны. Основные рынки сбыта: Россия, Китай, Корея. Проект создается и реализуется с целью изменения привычного формата действующих верфей, сбора и внедрения самых передовых и перспективных направлений в строительстве судов, а также с целью занять лидирующие позиции на рынке мирового судостроения. Планируется, что к концу пятого года реализации настоящего проекта стоимость компании-инициатора составит порядка $100 млн с развитыми направлениями коммерциализации проекта.