Вертикально интегрированный птицекомплекс в Хабаровском крае

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Состав производственных объектов птицекомплекса:
- Инкубатор (1241 тыс. яиц в год);
- Цех по приготовлению гранулированных комбикормов для индейки производительностью до 10 тонн/час;
- Две зоны подращивания индейки (1018 тыс. голов в год);
- Четыре зоны выращивания индейки (13700 тонн мяса живым весом в год);
- Цех убоя, разделки, хранения мяса индейки с отделением глубокой переработки мяса и отделением переработки отходов убоя;
- Площадка утилизации и хранения помета.
Поэтапное развитие производственных мощностей:
1 этап - 10 275 тонн мяса индейки живым весом;
2 этап - 13 700 тонн мяса индейки живым весом.
Проектируемый объем производства:
- 13 700 тонн мяса в год живым весом (вес птицы до убоя);
- 11 300 тонн готовой продукции в год (свежее мясо, мясные полуфабрикаты).
Сроки реализации проекта: 2016-2020 г.г. Стратегическим партнером инициатора проекта является Компания M.A.D. Developing Agricultural Projects Ltd.2003 (Израиль) - выполняет технологическое проектирование и технологическое сопровождение проекта на всех стадиях реализации до выхода на проектную производственную мощность.