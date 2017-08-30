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Вертикально интегрированный птицекомплекс в Хабаровском крае

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 16:38 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Состав производственных объектов птицекомплекса:

- Инкубатор (1241 тыс. яиц в год);

- Цех по приготовлению гранулированных комбикормов для индейки производительностью до 10 тонн/час;

- Две зоны подращивания индейки (1018 тыс. голов в год);

- Четыре зоны выращивания индейки (13700 тонн мяса живым весом в год);

- Цех убоя, разделки, хранения мяса индейки с отделением глубокой переработки мяса и отделением переработки отходов убоя; 

- Площадка утилизации и хранения помета.

Поэтапное развитие производственных мощностей:

1 этап - 10 275 тонн мяса индейки живым весом;

2 этап - 13 700 тонн мяса индейки живым весом.

Проектируемый объем производства:

- 13 700 тонн мяса в год живым весом (вес птицы до убоя);

- 11 300 тонн готовой продукции в год (свежее мясо, мясные полуфабрикаты).

Сроки реализации проекта: 2016-2020 г.г. Стратегическим партнером инициатора проекта является Компания M.A.D. Developing Agricultural Projects Ltd.2003 (Израиль) - выполняет технологическое проектирование и технологическое сопровождение проекта на всех стадиях реализации до выхода на проектную производственную мощность.

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