Создание высокотехнологичного биотехнологического производства "Кормбиосинтез"

Цель проекта: создание в ТОР "Надеждинская" высокотехнологичного ресурсосберегающего и экологически безопасного производства "Кормбиосинтез" кормовой продукции - биотехнологических кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментов и продуктов на их основе.

Задачи:

- импортозамещение в кормовой отрасли РФ;

- обеспечение животноводческой РФ и стран АТР биологически ценным сырьем для производства кормов, которое не производится в РФ;

- обеспечение продовольственной безопасности.

Целевые показатели: выпуск биологически ценных кормовых продуктов до 15000 тонн в год.

I очередь (2016-2019 гг.). Модуль 1: базовое биотехнологическое производство с выпуском кормового микробиологического белка (КМБ) с заданным аминокислотным составом и белковых концентратов (БК) на его основе - до 8000 тонн в год. Модуль 2: биотехнологическое производство кормовых симбиотических антибактериальных препаратов (пробиотических и пребиотических) нового поколения - до 2000 тонн в год.

II очередь (2018-2020 гг.). Модуль 3: Производство микрокапсулированных кормовых витаминов и аминокислот для КРС и МРС и иммобилизованного витамина Е кормового (50%) для сельскохозяйственных животных - до 4000 тонн в год. Модуль 4: биотехнологическое производство кормовых ферментных препаратов (мультиферментные комплексы ) - до 1000 тонн в год.

Проект имеет государственную поддержку в виде предоставления ООО "Арника":

- государственной субсидии в 2016-2018 гг. в сумме 170 млн.руб. на проведение НИОКТР (согласно постановлению правительства РФ № 218 (6-я очередь) от 09.04.2010 г.

- статуса резидента с предоставлением земельного участка с подведением необходимых коммуникаций, строительством инфраструктуры и предоставлением налоговых и таможенных преференций сроком до 10 лет (2017-2027 гг.);

- поддержки полномочным представителем президента РФ в ДВФО Ю. П. Трутневым;

- поддержки Ассоциации "Технологическая платформа "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания";

- поддержки Министерства по развитию Дальнего Востока.

Место реализации проекта - Приморский край, территория опережающего развития (ТОР) "Надеждинская". Проект относится к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации (указ президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899). Срок реализации проекта - пять лет, 2016-2020 гг.