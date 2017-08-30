Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Создание высокотехнологичного биотехнологического производства "Кормбиосинтез"

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 16:45 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

Цель проекта: создание в ТОР "Надеждинская" высокотехнологичного ресурсосберегающего и экологически безопасного производства "Кормбиосинтез" кормовой продукции - биотехнологических кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментов и продуктов на их основе.

Задачи:

- импортозамещение в кормовой отрасли РФ; 

- обеспечение животноводческой РФ и стран АТР биологически ценным сырьем для производства кормов, которое не производится в РФ;

- обеспечение продовольственной безопасности.

Целевые показатели: выпуск биологически ценных кормовых продуктов до 15000 тонн в год.

I очередь (2016-2019 гг.). Модуль 1: базовое биотехнологическое производство с выпуском кормового микробиологического белка (КМБ) с заданным аминокислотным составом и белковых концентратов (БК) на его основе - до 8000 тонн в год. Модуль 2: биотехнологическое производство кормовых симбиотических антибактериальных препаратов (пробиотических и пребиотических) нового поколения - до 2000 тонн в год.

II очередь (2018-2020 гг.). Модуль 3: Производство микрокапсулированных кормовых витаминов и аминокислот для КРС и МРС и иммобилизованного витамина Е кормового (50%) для сельскохозяйственных животных - до 4000 тонн в год. Модуль 4: биотехнологическое производство кормовых ферментных препаратов (мультиферментные комплексы ) - до 1000 тонн в год.

Проект имеет государственную поддержку в виде предоставления ООО "Арника":

- государственной субсидии в 2016-2018 гг. в сумме 170 млн.руб. на проведение НИОКТР (согласно постановлению правительства РФ № 218 (6-я очередь) от 09.04.2010 г.

- статуса резидента с предоставлением земельного участка с подведением необходимых коммуникаций, строительством инфраструктуры и предоставлением налоговых и таможенных преференций сроком до 10 лет (2017-2027 гг.);

- поддержки полномочным представителем президента РФ в ДВФО Ю. П. Трутневым; 

- поддержки Ассоциации "Технологическая платформа "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания"; 

- поддержки Министерства по развитию Дальнего Востока.

Место реализации проекта - Приморский край, территория опережающего развития (ТОР) "Надеждинская". Проект относится к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации (указ президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899). Срок реализации проекта - пять лет, 2016-2020 гг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабраилову вызывали скорую в отдел полиции
2
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
3
СБУ сообщила, что журналистку Первого канала депортируют в Россию
4
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взятки
7
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама