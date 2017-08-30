Строительство пассажирского терминала международного аэропорта Магадан (Сокол)

Место реализации проекта: Магаданская область, п. Сокол, к северу от Магадана.

Форма реализации проекта: новое строительство.

Цель проекта: обеспечение соответствия международного аэропорта Магадан современным требованиям обслуживания пассажирских авиаперевозок.

Задачи проекта: строительство современного пассажирского терминала для внедрения современных технологических схем обслуживания пассажиров и багажа, обеспечивающих увеличение пропускной способности аэропорта и возможность применения трансферных технологий.

Содержание проекта: строительство нового здания аэровокзала международного аэропорта "Сокол" для размещения представительств авиакомпаний, службы организации пассажирских перевозок, службы безопасности, багажной службы, кассы по продаже авиа, авто и ж/д билетов, фитосанитарный и ветеринарный контроль, организация отдельного входа с пунктом досмотра (VIP зал), службы пограничного, иммиграционного и таможенного контроля, различных организаций и предприятий, направленных на отдых, развлечения пассажиров и т. п. (рестораны и кафе, точки торговли периодическими изданиями и сувенирами, магазины (в том числе Duty Free).

Операционные показатели проекта: общая площадь терминала не менее 20 000 кв. м.; пропускная способность до 600 пассажиров в час.

Обеспечение проекта: общая инфраструктура (аэропорт расположен на 1975/50 км федеральной дороги Р-504 "Колыма", которая связывает аэропорт с Магаданским морским торговым портом (порт работает круглогодично (с ноября по май осуществляется ледовая проводка); открыт для международного морского грузового и пассажирского сообщения); подключен к центральной энергосистеме Магаданской области.

Трудовыми ресурсами обеспечивает компания-подрядчик.