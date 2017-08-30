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Комплексная модернизация и реконструкция Уссурийского картонного комбината

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 16:57 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Отрасль проекта: целлюлозно-бумажная промышленность, переработка вторсырья (макулатуры).

Местонахождение проекта/предприятия: Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, г. Уссурийск, Раковское шоссе, д. 1.

Инициатором инвестиционного проекта выступает резидент Свободного порта Владивосток. Инвестиционным проектом предусмотрена поэтапная модернизация существующего картонно-бумажного производства, производства гофрированной упаковки,создание новых производств, замена морально устаревшего оборудования на современное, проведение ремонтно-восстановительных мероприятий, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, расширение объема производства и повышение качества бумажной продукции в целях удовлетворения потребности рыболовной, рыбоперерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других отраслей Дальневосточного федерального округа в высокачественной гофрированной упаковке в целях импортозамещения в условиях реализации ряда государственных и региональных программ по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Проект направлен на сохранение лесных ресурсов и охрану окружающей среды.

Целевые показатели производства: 

I очередь модернизации (текущая стадия проекта): объем производства бумаги и картона - 6 000 тонн/месяц; объем производства гофрированной упаковки - 4 500-5 000 тыс. кв. м./месяц.

II очередь модернизации (перспективная стадия проекта): объем производства бумаги и картона - 9 000 тонн/месяц; объем производства гофрированной упаковки - 15 000 тыс. кв. м./месяц; перспективное производство полипропиленового мешка и других видов упаковки.

Продукция проекта:

- картон для плоских слоев (ролевая бумажная продукция), марка К1;

- бумага для гофрирования (ролевая бумажная продукция), марка Б0;

- трехслойная гофрированная упаковка (коробка, ящик);

- пятислойная гофрированная упаковка (коробка, ящик);

- другие виды упаковки/бумажной продукции;

- перспективные виды продукции.

Программой мероприятий на Уссурийском картонном комбинате также предусмотрена модернизация энергетического хозяйства, газификация предприятия, реконструкция очистных сооружений промышленных сточных вод, перспективное комплексное развитие промышленной площадки комбината.

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