Свиноводческий комплекс в селе Таранай Сахалинской области. II этап

АО "Мерси Агро Сахалин" (далее - АО "МАС") было создано в июне 2013 года специально для реализации инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса в Сахалинской области на 12 тыс. голов в год. В 2014 году было завезено маточное поголовье на свинокомплекс, а в сентябре 2015 года начат выпуск продукции.

В настоящее время свинина производства АО "МАС" широко представлена на рынке Южно-Сахалинска, Корсакова и других городов южного Сахалина. В 2015 году было принято решение о расширении производства до 62 000 голов. Подготовлена проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы.

Проект реализуется в рамках ТОР "Южная". Планируемые рынки сбыта - Сахалинская область, Япония, Китай. Основные покупатели в Сахалинской области - супермаркеты, магазины и др. торговые предприятия. Создание нового современного свинокомплекса позволит увеличить объем собственного производства свинины на 3 960 т убойного веса в год и повысить самообеспеченность региона в свинине с 16% (с учетом мощности I этапа) до 67% (включая субпродукты).