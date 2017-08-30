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Строительство завода по производству облицовочного керамического кирпича и термоблоков

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 17:06 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Строительство автоматизированного завода по производству 30 млн штук в год облицовочного керамического кирпича 65 х 250 х 120 (1 NF) и термоблоков в Еврейской автономной области. На территории ДФО производство крупноформатных поризованных керамических блоков отсутствует, а поставляемые из западных регионов РФ характеризуются незначительным ассортиментом и высокой стоимостью, обусловленной значительным удельным весом транспортных издержек. Ближайшие заводы по производству облицовочного керамического кирпича и термоблоков находятся за пределами Дальнего Востока.

Цель проекта: обеспечение сегментов многоэтажного кирпично-монолитного и малоэтажного строительства Дальнего Востока экологически чистым, облицовочным кирпичом и поризованными блоками с доступной ценой и высоким качеством.

Реализация проекта будет способствовать решению задач жилищного строительства в регионах ДФО и государственной "Стратегии развития промышленности стройматериалов до 2020 года и на перспективу до 2030 года" от 10 мая 2016 г. № 868-р.

Основные производственные показатели в год: блок 12 NF 2,228 млн шт., блок 14,3 NF 1,336 млн шт., кирпич пустотелый 6,5 cm (1 NF) 13,711 млн шт.

Проект предусматривает аренду участка земли, на котором расположен карьер глин №14 площадью 65 га. Данный участок является источником основного сырья (73%), подтвержденные запасы которого обеспечат работу предприятия на 32 года. Наличие лицензии на пользование недрами до 31.12.2034 года. Близость железной дороги - 1 км.

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