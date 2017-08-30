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Геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения "Рудный Кондер"

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 17:22 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Цель проекта - сохранение и расширение производства платиновых металлов на севере Хабаровского края за счет вовлечения в эксплуатацию коренных источников крупнейшего россыпного месторождения платины.

На первом этапе планируется завершение геологоразведочных работ, включая проходку траншей с валовым крупнообъемным опробованием, колонковое бурение, минералого-технологические исследования. В результате будут открыты два месторождения платиновых металлов разных типов: легкообогатимых руд самородной платины и сульфидных медно-платино-палладиевых руд.

На втором этапе будет организован сезонный участок опытно-промышленной разработки легкообогатимых платиновых дунитовых руд с производительностью первой линии не менее 600 тыс. тонн руды в год. Планируется использовать самоходный дробильно-сортировочный комплекс и оборудование для гравитационного обогащения, не требующее строительства капитальных зданий и сооружений.

Разработанные мало затратные экологически чистые технологии переработки платиновой руды значительно снижают требования к минимально промышленному содержанию платины в руде, сокращают капитальные затраты на строительство горнодобывающего предприятия и позволяют по-новому взглянуть на коренные источники крупных платиновых россыпей не только в Хабаровском крае, но и во всем мире.

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