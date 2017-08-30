Проект по выращиванию и производству женьшеня в ЕАО

Строительство завода по переработке, упаковке и хранению корней женьшеня площадью 1050 кв. м, строительство лаборатории площадью 300 кв. м, строительство офиса площадью 600 кв. м.

Основные производственные показатели в год: женьшень обыкновенный (157971 кг), женьшень западный (40959 кг).

Выращивание и переработка корней женьшеня будет осуществляться на земельном участке общей площадью 168 га. Начало реализации проекта июль 2017 года. В 2021 году - сбор, переработка и реализация первого урожая. В 2023 году - полное погашение обязательств по инвестиционному кредиту. Основные потребители: КНР (90%), Южная Корея, Япония, Россия (10%).