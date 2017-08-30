Cтроительство агропромышленного парка "Покровский"

Проектом предусматривается строительство агропромышленного парка "Покровский" в 45 км от города Якутска.

Первый этап: строительство круглогодичного тепличного комплекса, общей площадью 2 га, предназначенного для круглогодичного выращивания овощей и зелени с реализацией продукции в центральной части Якутии.

Второй этап: строительство основных объектов АПП "Покровский", в том числе:

- овощехранилище на 6000 тонн;

- оптово-логистический центр;

- форелевый прудовый комплекс;

- перерабатывающий центр;

- АГЗС;

- агротехнопарк и др.

Планируется комплексное создание инфраструктуры. Общая площадь земельного участка составляет 309 га. Рядом с земельным участком проходит федеральная трасса, магистральные сети газоснабжения и электроснабжения.