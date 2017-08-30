Cтроительство агропромышленного парка "Покровский"

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Проектом предусматривается строительство агропромышленного парка "Покровский" в 45 км от города Якутска.
Первый этап: строительство круглогодичного тепличного комплекса, общей площадью 2 га, предназначенного для круглогодичного выращивания овощей и зелени с реализацией продукции в центральной части Якутии.
Второй этап: строительство основных объектов АПП "Покровский", в том числе:
- овощехранилище на 6000 тонн;
- оптово-логистический центр;
- форелевый прудовый комплекс;
- перерабатывающий центр;
- АГЗС;
- агротехнопарк и др.
Планируется комплексное создание инфраструктуры. Общая площадь земельного участка составляет 309 га. Рядом с земельным участком проходит федеральная трасса, магистральные сети газоснабжения и электроснабжения.