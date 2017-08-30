Туристко-рекреационный кластер "Северная Мозаика"

Проект предполагает организацию современной туристической базы, которая станет опорной базой устойчивого развития внутреннего и въездного туризма Республики Саха (Якутия) на основе природно-климатических и этнокультурных особенностей циркумполярных цивилизаций. В результате реализации проекта будут предоставляться туристические услуги в объеме 150 тыс. чел. в год (в т.ч. граждан РФ - 145 тыс. чел., иностранных граждан - 5 тыс. чел.).

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