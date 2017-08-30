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Разработка золото-серебряного месторождения Хаканджинское

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 17:46 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Для реализации данного инвестиционного проекта в 2015 году создано предприятие ООО "Хаканджинское". Компания является держателем лицензии на разработку месторождения Хаканджинское, которое находится в Охотском районе Хабаровского края. Общие балансовые запасы на месторождении для подземной отработки составляют 8,7 тонн условного металла в золотом эквиваленте. Разведанные запасы золото-серебряной руды составляют 800 тыс. тонн. Месторождение отрабатывается подземным способом путем вскрытия, подготовки и отработки подкарьерных запасов Хаканджинского золото-серебряного месторождения. В настоящее время добывается 9-9,5 тыс. тонн руды в ежемесячно. При текущей производительности срок отработки месторождения составит восемь лет.

С целью повышения экономической эффективности проекта мы рассматриваем вариант увеличения рентабельности за счет увеличения добычи руды до 13,5 тыс. тонн в месяц. В результате рентабельность деятельности увеличится более чем вдвое. А срок отработки разведанных запасов сократится с восьми до пяти лет, что позволит значительно снизить общие затраты в части постоянных издержек. В рамках реализации проекта для целей увеличения балансовых запасов золото-серебряной руды предприятием планируется провести мероприятия по доразведке недр в зоне месторождения ниже горизонта 320 метров, а также провести доразведку флангов месторождения. Что позволит увеличить жизненный цикл проекта.

Кроме того, сокращение сроков отработки месторождения позволит использовать высвободившееся ресурсы для освоения новых перспективных месторождений в рамках реализации долгосрочных планов ООО "Хаканджинское" по разработке новых месторождений золота без дополнительных затрат на его приобретение. Для реализации выше указанных планов по повышению эффективности проекта требуется привлечение дополнительно 500 млн руб. инвестиций. Цели использования привлеченных средств:

- приобретение дополнительного парка горно-добывающей техники и специального горного оборудования; 

- затраты на проведение мероприятий, направленных на доразведку недр в районе местрождения ниже горизонта 320 метров и флангов;

- затраты на пополнение оборотного капитала в связи с увеличением объемов добычи.

Период окупаемости инвестиций - четыре года.

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