Создание морского рефрижераторного терминала в Камчатском крае

Обеспечение комплексного сервисного обслуживания промысловых судов, которое включает в себя:

- судоремонт;

- снабжение, подготовка судов к промысловым рейсам;

- стоянка;

- бункеровка водой и топливом;

- диспетчерское обслуживание;

- выгрузка, погрузка.

Создание современного рефрижераторного морского терминала с оборотом не менее 300 тыс. тонн готовой рыбной продукции в год.

Оказание рыбопромышленным компаниям комплекса логистических услуг для отправки на российский и внешние рынки готовой рыбной продукции, минуя порты Владивостока, Кореи и Китая.

Снижение стоимости доставки рыбной продукции на российский рынок за счет развития Северного морского пути.