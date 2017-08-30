Создание морского рефрижераторного терминала в Камчатском крае

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Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
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Обеспечение комплексного сервисного обслуживания промысловых судов, которое включает в себя:
- судоремонт;
- снабжение, подготовка судов к промысловым рейсам;
- стоянка;
- бункеровка водой и топливом;
- диспетчерское обслуживание;
- выгрузка, погрузка.
Создание современного рефрижераторного морского терминала с оборотом не менее 300 тыс. тонн готовой рыбной продукции в год.
Оказание рыбопромышленным компаниям комплекса логистических услуг для отправки на российский и внешние рынки готовой рыбной продукции, минуя порты Владивостока, Кореи и Китая.
Снижение стоимости доставки рыбной продукции на российский рынок за счет развития Северного морского пути.