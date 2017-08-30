Строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа в Южно-Сахалинске

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Строительство мини-завода по производству СПГ производительностью 1,5 т/час с сопутствующей инфраструктурой, строительство автомобильной газонаполнительной станции (АГНКС) производительностью 1255 м3/час с тремя передвижными автогазозаправщиками (ПАГЗ) мощностью 5000 м3.
Проектом предусмотрено производство двух видов продукции: компримированный природный газ (КПГ) и сжижений природный газ (СПГ). Данное производство позволит ускорить процесс перевода муниципальных котельных с угля на экологичное топливо. Помимо экологических преимуществ, перевод котельных на СПГ позволит снизить удельную стоимость вырабатываемой тепловой энергии. Второй группой потребителей станут муниципальные автотранспортные хозяйства, обеспечивающие перевозку пассажиров на городских и межмуниципальных маршрутах, а также эксплуатирующих дорожную и прочую технику специального назначения.