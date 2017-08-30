Создание ювелирно-гранильного кластера в ТОСЭР "Кангалассы"

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Ювелирно-гранильный кластер (ЮГК) - драйвер гранильной отрасли на Дальнем Востоке России. Миссия кластера: обеспечение полного спектра услуг для оптимизации ведения бизнеса предприятий алмазно-бриллиантового комплекса. Ключевая цель создания кластера: оптимизация бизнеса местных производителей с последующим продвижением товаров и услуг на внешние и международные рынки. Кластер представляет собой Центр коллективного пользования, предоставляющий резидентам кластера доступ к современному оборудованию. Управляющая компания кластера обеспечит предоставление аналитических, организационных, консалтинговых услуг, организацию и налаживание постоянного сбыта готовой продукции, а также услуг по взаимоотношению и представлению интересов перед контролирующими и иными органами.