Строительство бальнеологического комплекса "Хонока"

Для бальнеологического комплекса "Хонока" выбрана концепция полноценного семейного отдыха, как это практикуется в Японии, Южной Корее и Китае.

В бальнеологическом комплексе, который располагается на одном этаже, по "круговой" системе расположены бассейны с различной функциональностью, массажные салоны и парикмахерские, зоны отдыха, ресторан, японский сад.

Для малышей будут устроены детские игровые комнаты. Основное преимущество бальнеологического комплекса "Хонока" заключается в круглогодичном предоставлении высококлассных услуг по организации отдыха и оздоровительно-профилактических процедур на уровне мировых стандартов обслуживания.