Строительство пивоваренного завода по производству крафтового пива в ЕАО

Индия и Китай вывели войска из спорного региона, но не забыли о разногласияхМеждународная панорама 30 августа, 18:30
Джабраилова отпустили под подписку о невыездеПроисшествия 30 августа, 18:26
Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" УкраиныМеждународная панорама 30 августа, 18:18
Ученые призывают ограничить субсидии на биотопливоСоциальная ответственность 30 августа, 18:07
Предприятия ЛПК перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодиеНовости партнеров 30 августа, 18:01
Малкин: ситуация с участием игроков НХЛ на ОИ может проясниться к началу сезонаСпорт 30 августа, 17:59
Мировой рост спроса на сельхозпродукцию и продовольствие замедлитсяСоциальная ответственность 30 августа, 17:55
СМИ: "Лестер" и "Вест Бромвич" интересуются футболистом "Локомотива" КверквелиейСпорт 30 августа, 17:52
Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Строительство автоматизированного завода по производству 7,2 млн литров в год крафтового пива в Еврейской автономной области. Основные производственные показатели в год: пиво светлое - 6 млн литров в год, пиво темное - 1,2 млн литров в год.
Основные потребители: потребители Дальнего Востока (20%), а так же Китая (80%). Проект будет реализован на территории площадью 1 га, находящейся в собственности. Имеется построенное здание площадью 3800 кв. м, находящееся в собственности.