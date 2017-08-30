Строительство пивоваренного завода по производству крафтового пива в ЕАО

Строительство автоматизированного завода по производству 7,2 млн литров в год крафтового пива в Еврейской автономной области. Основные производственные показатели в год: пиво светлое - 6 млн литров в год, пиво темное - 1,2 млн литров в год.

Основные потребители: потребители Дальнего Востока (20%), а так же Китая (80%). Проект будет реализован на территории площадью 1 га, находящейся в собственности. Имеется построенное здание площадью 3800 кв. м, находящееся в собственности.