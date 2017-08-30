Предлагается инвесторам разработка месторождения "Пыркакайские штокверки" и строительство ГОК.

"Пыркакайские штокверки" - одно из крупнейших в России месторождение олова. Расположено на Чукотке, в пределах Чаунского района, в 85 км восточнее Певека. Запасы месторождения оцениваются около 350 тыс. тонн. Пыркакайский оловоносный узел является частью Куйвивеемо-Пыркакайского оловоносного района, расположенного на восточном побережье Чаунской губы и занимающего площадь 4-5 тыс. кв. км. В зоне Пыркакайского оловоносного узла выявлено три рудных поля: Первоначальное, Нагорное и Незаметное.

В пределах Первоначального рудного поля разведано три крупных штокверка - Первоначальный, Крутой, Центральный, расположенные на расстояниях 750-800 м друг от друга, и несколько мелких штокверковых тел - Оперяющий, Южный и Восточный. Руды Пыркакайского узла представляют собой пронизанные кварцевыми прожилками песчано-сланцевые породы, которые в результате предрудных процессов превращены в метасоматиты с большим содержанием серицита, турмалина и пирротина.