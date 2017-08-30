Освоение месторождения "Телекайское"

Лицензиат - ООО "Чукотнефть", добыча нефти, газа, конденсата. Участок расположен в Анадырском районе Чукотского автономного округа, в 110 км к юго-западу от административного центра г. Анадырь. Площадь лицензионного участка составляет 4071 кв. км. Верхне-Телекайское месторождение является нефтегазоконденсатным и многопластовым. Залежи нефти и газа установлены как на западном, так и на восточном "куполах" и располагаются в верхней части разреза собольковской свиты. Продуктивные пласты сложены туфогенными песчаниками. Объем инвестиций - 359 млн.руб. Срок инвестиций - с 2017 по 2025 гг. Этапы: проведение поисковых работ и ГРР; обустройство месторождения; строительство нефтепровода; строительство НПЗ и резервуарного парка.

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