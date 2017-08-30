Программа реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск"

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Цель проекта: повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с нормативными требованиями, устранение дефицита мощностей подачи воды, возникающего в связи с новым строительством и расширением города Якутска, а также снижение эксплуатационных затрат предприятия в виду применения современной технологии производства.
В результате успешной реализации проекта будет достигнуто:
- повышение качества и надежности предоставления услуг питьевого водоснабжения в городе и прилегающих населенных пунктах;
- обеспечение надежности работы инженерных систем водоснабжения;
- ликвидация дефицита питьевой воды в г. Якутске на 100%;
- улучшение качества воды реки Лена - источника хозяйственно-питьевого водоснабжения за счёт очистки промывных вод;
- общее оздоровление экологической ситуации в регионе.