Программа реконструкции объектов водоподготовки ГО "город Якутск"

Цель проекта: повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с нормативными требованиями, устранение дефицита мощностей подачи воды, возникающего в связи с новым строительством и расширением города Якутска, а также снижение эксплуатационных затрат предприятия в виду применения современной технологии производства.

В результате успешной реализации проекта будет достигнуто:

- повышение качества и надежности предоставления услуг питьевого водоснабжения в городе и прилегающих населенных пунктах;

- обеспечение надежности работы инженерных систем водоснабжения;

- ликвидация дефицита питьевой воды в г. Якутске на 100%;

- улучшение качества воды реки Лена - источника хозяйственно-питьевого водоснабжения за счёт очистки промывных вод;

- общее оздоровление экологической ситуации в регионе.