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Строительство ГОК на золоторудном месторождении "Кумроч"

Экономика и бизнес ВЭФ-2017
30 августа, 18:28 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Строительство ГОК мощностью до 500 тыс. тонн руды в год и разработка месторождения "Кумроч", обладающего запасами 30 тонн золота и потенциалом прироста запасов до 100 тонн золота.

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