6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет ВЭФ
ТАСС-ДОСЬЕ. 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ) - одна из крупнейших российских международных конференций.
Проводится ежегодно на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 2015 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.
Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Накануне ВЭФ традиционно проводится форум молодых предпринимателей.
Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Оператором форума в 2015 году была некоммерческая организация "Фонд Восточный экономический форум", в 2016 году - фонд "Росконгресс".
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
В рамках первого ВЭФ, состоявшегося 3-5 сентября 2015 года, прошли 27 ключевых и семь дополнительных сессий, девять презентаций. На пленарном заседании 4 сентября выступил Путин. Всего ВЭФ посетили более 2,5 тыс. человек, в том числе представители официальных делегаций и крупных зарубежных компаний из 32 стран.
В ходе форума были заключены контракты на сумму в 1,3 трлн руб. Стоимость мероприятия составила около 400 млн руб. В рамках культурной программы состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, фольклорный фестиваль "Улица Дальнего Востока".
Завершился ВЭФ ночным водным шоу "Космическая одиссея".
Второй ВЭФ прошел 2-3 сентября 2016 года. В работе форума приняли участие Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Всего ВЭФ посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн руб.
Расходы на проведение составили 600 млн руб. В рамках культурной программы на приморской сцене Мариинского театра были представлены опера "Пиковая дама", балет "Корсар", также прошли киномарафон, дни Эрмитажа во Владивостоке, спортивная регата, фестиваль "Улица Дальнего Востока".
Закрывался форум гала-концертом солистов оперы и балета Мариинского театра.
Официальный сайт - http://www.forumvostok.ru/.