6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет ВЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ) - одна из крупнейших российских международных конференций.

Проводится ежегодно на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 2015 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Накануне ВЭФ традиционно проводится форум молодых предпринимателей.

Организация

Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Оператором форума в 2015 году была некоммерческая организация "Фонд Восточный экономический форум", в 2016 году - фонд "Росконгресс".

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

ВЭФ-2015

В рамках первого ВЭФ, состоявшегося 3-5 сентября 2015 года, прошли 27 ключевых и семь дополнительных сессий, девять презентаций. На пленарном заседании 4 сентября выступил Путин. Всего ВЭФ посетили более 2,5 тыс. человек, в том числе представители официальных делегаций и крупных зарубежных компаний из 32 стран.