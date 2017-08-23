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5 сентября, 15:20
Восточный экономический форум. Досье
© Валерий Шарифулин/ТАСС фотохост-агенство ТАСС

6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет ВЭФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ) - одна из крупнейших российских международных конференций.

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Проводится ежегодно на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 2015 года, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Накануне ВЭФ традиционно проводится форум молодых предпринимателей.

Организация

Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Оператором форума в 2015 году была некоммерческая организация "Фонд Восточный экономический форум", в 2016 году - фонд "Росконгресс".

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

ВЭФ-2015

В рамках первого ВЭФ, состоявшегося 3-5 сентября 2015 года, прошли 27 ключевых и семь дополнительных сессий, девять презентаций. На пленарном заседании 4 сентября выступил Путин. Всего ВЭФ посетили более 2,5 тыс. человек, в том числе представители официальных делегаций и крупных зарубежных компаний из 32 стран.

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В ходе форума были заключены контракты на сумму в 1,3 трлн руб. Стоимость мероприятия составила около 400 млн руб. В рамках культурной программы состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, фольклорный фестиваль "Улица Дальнего Востока".

Завершился ВЭФ ночным водным шоу "Космическая одиссея".

ВЭФ-2016

Второй ВЭФ прошел 2-3 сентября 2016 года. В работе форума приняли участие Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Всего ВЭФ посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн руб.

Расходы на проведение составили 600 млн руб. В рамках культурной программы на приморской сцене Мариинского театра были представлены опера "Пиковая дама", балет "Корсар", также прошли киномарафон, дни Эрмитажа во Владивостоке, спортивная регата, фестиваль "Улица Дальнего Востока".

Закрывался форум гала-концертом солистов оперы и балета Мариинского театра.

Официальный сайт - http://www.forumvostok.ru/.

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Строительство завода по производству облицовочного керамического кирпича и термоблоков
30 августа, 17:06
Свиноводческий комплекс в селе Таранай Сахалинской области. II этап
30 августа, 17:01
Комплексная модернизация и реконструкция Уссурийского картонного комбината
30 августа, 16:57
Строительство пассажирского терминала международного аэропорта Магадан (Сокол)
30 августа, 16:49
Создание высокотехнологичного биотехнологического производства "Кормбиосинтез"
30 августа, 16:45
Вертикально интегрированный птицекомплекс в Хабаровском крае
30 августа, 16:38
Строительство транспортно-логистического комплекса на Дальнем Востоке
30 августа, 16:33
Реализация проекта по производству гражданского флота из композитных материалов в Приморье
30 августа, 16:30
Третья очередь специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт"
30 августа, 16:25
Глава Минторгпрома Индии встретится с российским коллегой на полях ВЭФ
30 августа, 16:16
Проект "Колмар Групп"
30 августа, 16:01
Проект по созданию объекта "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска км 13 – км 42"
30 августа, 15:57
Строительство Находкинского завода минеральных удобрений
30 августа, 15:44
В Японии назвали ВЭФ важной площадкой для диалога правительств и бизнеса
30 августа, 15:42
Амурский газоперерабатывающий завод
30 августа, 15:34
Путин встретится с врио главы Адыгеи
30 августа, 15:16
Министр иностранных дел Индии примет участие в ВЭФ 5-7 сентября
30 августа, 15:08
СМИ: глава МИД Японии может поехать на ВЭФ вместе с Синдзо Абэ
30 августа, 15:03
Эксперт: ВЭФ стимулирует малый бизнес на Дальнем Востоке и укрепляет авторитет региона
30 августа, 11:41
Пилоты ВВО на девяти Су-35С выступят на ВЭФ-2017
30 августа, 09:34
Токио рассчитывает, что Путин и Абэ обсудят во Владивостоке сотрудничество в Арктике
30 августа, 08:54
Приморье презентует ТОР "Надеждинская" на ВЭФ - 2017
30 августа, 06:36
Республика Корея примет участие в фестивале "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2017
30 августа, 05:24
Хабаровский край на "Улице Дальнего Востока" представят с помощью высоких технологий
30 августа, 04:35
Инвесторы из КНР могут принять участие в создании Центра сотрудничества на острове Русский
29 августа, 16:10
В рамках ВЭФ Якутия планирует подписать около 20 соглашений на сумму свыше 7 млрд рублей
29 августа, 13:55
Хабаровский край подпишет 12 соглашений и презентует восемь инвестпроектов на ВЭФ-2017
29 августа, 13:01
Кадровый резерв для ДФО предложили создать из активных участников Молодежного дня ВЭФ
29 августа, 11:35
Эксперты ДВФУ оценят программы развития Дальнего Востока на ВЭФ-2017
29 августа, 10:58
Эксперт: верфь мирового класса "Звезда" в Приморье поможет развивать Севморпуть
29 августа, 09:11
Третьяковская галерея покажет на ВЭФ картину Левитана "Март"
29 августа, 07:31
Путин договорился с президентом Монголии провести детальные переговоры на полях ВЭФ
28 августа, 21:28
РФ и Сингапур планируют активизировать сотрудничество в рамках международных мероприятий
28 августа, 15:04
Соглашение о финансировании дальневосточного фонда высоких технологий подпишут на ВЭФ
28 августа, 14:58
Донской предложил пригласить боксера Флойда Мэйуэзера на ВЭФ
28 августа, 14:17
Поднять целину: как на Дальнем Востоке осваивают бесплатные гектары
28 августа, 12:41
Соглашение об открытии во Владивостоке японского медцентра реабилитации подпишут на ВЭФ
28 августа, 07:06
Власти Колымы на ВЭФ 2017 представят два проекта в сфере развития туризма
28 августа, 04:05
Монголия намерена заключить с РФ контракты в сфере энергетики и экологии на ВЭФ-2017
26 августа, 13:42
Международный турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в дни работы ВЭФ-2017
25 августа, 14:59
Эксперт: Арктика стала символом нового в науке, экологии и обороне
25 августа, 12:32
Заседание межправкомиссии РФ и Южной Кореи пройдет 4 сентября во Владивостоке
25 августа, 10:49
Эксперт: Севморпуть должен стать центром арктической транспортной системы
25 августа, 09:58
Лидеры Японии и Южной Кореи проведут двустороннюю встречу на ВЭФ
25 августа, 07:04
Синоптики прогнозируют солнечную погоду на время проведения ВЭФ
25 августа, 05:43
В Сихотэ-Алинском заповеднике осенью откроется "Тропа Арсеньева"
25 августа, 03:28
Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудят ситуацию вокруг КНДР
25 августа, 00:29
Участники ВЭФ-2017 обсудят "новую реальность" для Дальнего Востока
24 августа, 19:19
РФ и Южная Корея подпишут документы о сотрудничестве в канун ВЭФ-2017
24 августа, 15:04
На ВЭФ представят проект Амурского газоперерабатывающего завода
24 августа, 11:03
От лингвистики до протонных технологий: университеты РФ и Японии наращивают сотрудничество
24 августа, 07:30
На центральной площади Владивостока пройдут бесплатные концерты в рамках ВЭФ-2017
23 августа, 14:31
Турнир по дзюдо в рамках ВЭФ-2017 пройдет под эгидой международной федерации
23 августа, 14:17
Выставка чукотских кочей и парусная регата пройдут в рамках ВЭФ-2017
23 августа, 14:10
Посол в России: делегация Индии на ВЭФ будет самой представительной за три года
23 августа, 13:59
Министр спорта РФ Колобков примет участие в забеге в рамках ВЭФ-2017
23 августа, 13:58
Делегация Вьетнама примет участие в Восточном экономическом форуме
23 августа, 09:52
На работу на восток: по программе трудовой мобильности в ДФО приехали 400 специалистов
23 августа, 09:25
Павильон Приамурья на ВЭФ-2017 покажет потенциал региона в энергетике и космонавтике
23 августа, 06:33
Президент Южной Кореи планирует встретиться с Путиным на полях ВЭФ
22 августа, 13:22
От климата до транспорта: над чем работают в Арктике ученые России и Японии
22 августа, 10:22
На ВЭФ представят проект новой гражданской судоверфи в рамках свободного порта
22 августа, 09:08
На ВЭФ-2017 обсудят опыт и критерии освоения "дальневосточных гектаров"
22 августа, 07:07
На ВЭФ-2017 представят портал "Работа на Дальнем Востоке"
22 августа, 06:46
Антитеррористические учения проходят во Владивостоке накануне ВЭФ
22 августа, 04:42
Развитию дзюдо в Приморье посвятят несколько мероприятий на ВЭФ-2017
22 августа, 03:17
В выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ впервые примут участие иностранные делегации
22 августа, 01:57
Молодежный вектор: студенты и школьники примут участие в работе ВЭФ
21 августа, 09:06
Камчатка представит на ВЭФ-2017 выставку 3D фотографий дикой природы
21 августа, 05:01
Эксперт: строительство геоэлектростанций на Курилах целесообразно для экспорта в Японию
21 августа, 04:10
На третьем Восточном экономическом форуме обсудят вопросы интеллектуальной собственности
18 августа, 17:09
Первый центр изучения российско-японских отношений откроют на Дальнем Востоке
18 августа, 13:50
Лесоперерабатывающий завод откроют на ТОР "Комсомольск" в Амурске в дни проведения ВЭФ
18 августа, 09:12
Форум молодых предпринимателей ДФО откроет деловую программу ВЭФ
18 августа, 03:42
Поездка в РФ станет первым официальным визитом президента Монголии за рубеж
17 августа, 16:18
Организаторы фестиваля молодежи и студентов представят на ВЭФ свою региональную программу
17 августа, 14:52
Росгеология на Камчатке изучит возможность строительства четвертой геотермальной станции
17 августа, 11:03
Вопросы развития Дальнего Востока обсудят на заседании президиума Госсовета
17 августа, 10:55
Делегация Монголии проведет презентацию международных летних игр "Дети Азии" на ВЭФ
17 августа, 10:07
Участникам ВЭФ-2017 будут помогать 500 волонтеров из регионов Дальнего Востока
17 августа, 04:39
На ВЭФ-2017 отдельную сессию посвятят роли женщин в развитии Дальнего Востока
17 августа, 03:58
Камчатка представит на ВЭФ-2017 аграрные проекты в области рискованного земледелия
17 августа, 03:36
На ВЭФ представят проект строительства пассажирского терминала в аэропорту Магадана
17 августа, 03:32
РФ и Япония проведут консультации по совместной деятельности на Южных Курилах
17 августа, 00:28
Во Владивостоке на ВЭФ-2017 покажут бассейн с обитателями Японского моря
16 августа, 02:53
Участники ВЭФ-2017 увидят балет "Спящая красавица" и научатся промывать золото
15 августа, 15:52
Камчатка представит на ВЭФ-2017 проект развития контейнерных перевозок в страны АТР
15 августа, 10:52
Рогозин: к посещению Путиным "Звезды" в сентябре проблемные вопросы должны быть решены
15 августа, 09:31
Власти Магаданской области намерены заключить на ВЭФ соглашения в сфере энергетики и связи
15 августа, 08:28
Власти Приморья готовятся к возможной непогоде во время ВЭФ
15 августа, 03:33
Получателям "дальневосточного гектара" предложили 40 бизнес-планов по его освоению
15 августа, 02:29
Российско-японский студенческий симпозиум вошел в программу Молодежного дня ВЭФ
15 августа, 01:45
Гостям ВЭФ-2017 на "Улице Дальнего Востока" представят визитные карточки регионов
14 августа, 14:49
Чукота представит на ВЭФ-2017 проекты добычи олова, газа и нефти
14 августа, 08:28
Золотодобывающий комбинат, построенный на полюсе холода России, запустят во время ВЭФ
14 августа, 03:29
Проект ювелирно-гранильного кластера ТОР "Кангалассы" в Якутии презентуют на ВЭФ
11 августа, 12:30
Лавров: РФ и Таиланд поддерживают урегулирование международных кризисов мирным путем
10 августа, 06:37
Участники ВЭФ обсудят возможности продления льготного налогового периода инвесторам в ДФО
9 августа, 14:35
В рамках ВЭФ пройдут пять страновых бизнес-диалогов
4 августа, 15:50
Татарстан намерен на ВЭФ "переманивать" азиатских инвесторов
4 августа, 14:03
Около 30 соглашений на 73 млрд рублей подпишет Приморье с инвесторами на ВЭФ
4 августа, 08:50
На ВЭФ представят семь инвестиционных проектов Хабаровского края на 60 млрд рублей
4 августа, 04:54
Президент Монголии возглавит делегацию страны на ВЭФ
3 августа, 21:55
Новый глава МИД Японии заявил о желании встретиться с Лавровым
3 августа, 17:34
Открытие технопарка на острове Русский планируется на третьем ВЭФ
3 августа, 16:35
Два российско-японских центра будут открыты на ВЭФ
3 августа, 02:11
Правительство Камчатки подпишет соглашение о реконструкции краевого аэропорта на ВЭФ-2017
1 августа, 04:04
На Восточном экономическом форуме презентуют инвестпроекты на 1,2 трлн рублей
30 июля, 23:28
Безвизовое посещение РФ для участников ВЭФ-2017 будет действовать с 3 по 9 сентября
25 июля, 15:52
Приморье подготовило для презентации на ВЭФ около 30 проектов
25 июля, 07:06
В программе ВЭФ-2017 появится молодежная секция
9 июня, 10:08
Более 3 тысяч представителей 50 стран примут участие в ВЭФ-2017
8 июня, 11:07
Магаданский золотодобывающий концерн "Арбат" примет участие в "Улице Дальнего Востока"
6 июня, 03:19
Минвостокразвития начало отбор инвестиционных проектов для презентации на ВЭФ
5 июня, 18:17
Дальний Восток на третьем ВЭФ покажет успешные проекты
2 июня, 04:13
Заместители глав МИД РФ и Японии проведут встречу по Курилам до ВЭФ
30 мая, 16:27
Путин пригласил представителей мировой политики и экономики посетить ПМЭФ и ВЭФ
14 мая, 05:35
Получатели "дальневосточного гектара" расскажут о своих планах на землю на ВЭФ
21 апреля, 12:09
Фестиваль "Улица Дальнего Востока" в этом году продлится семь дней
20 апреля, 03:22
Общественный совет Минвостокразвития обсудил подготовку к ВЭФ и программы развития ДВФО
14 марта, 20:12
Около 500 волонтеров будут помогать на мероприятиях третьего ВЭФ
11 марта, 08:44
Галушка: на третьем ВЭФ во Владивостоке представят "дальневосточные" разделы госпрограмм
9 марта, 04:17
Путин поручил включить турнир по дзюдо на призы Ясухиро Ямаситы в культурную программу ВЭФ
3 марта, 17:34
Миклушевский: основной темой третьего ВЭФ станет привлечение инвестиций
28 февраля, 04:33
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