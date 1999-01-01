Приморье представит потенциальным инвесторам на ВЭФ-2017 результаты предыдущих форумов

Регион планирует подписать на предстоящем форуме не менее 40 проектов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Приморский край представит потенциальным инвесторам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) результаты реализации соглашений, заключенных на двух предыдущих ВЭФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Работа по инвестсоглашениям не стоит на месте. Сразу несколько проектов, договоренность о реализации которых была достигнута только в прошлом и позапрошлом году, в этом году, на третьем ВЭФ, Приморье представит потенциальным инвесторам как истории успеха", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Миклушевского.

Одним из таких примеров станет реализуемый в рамках свободного порта Владивосток проект реконструкции и модернизации Находкинского морского рыбного порта, предполагается увеличить мощность порта втрое, в проект уже инвестированы 700 млн руб. из заявленных 3,9 млрд руб., введены в эксплуатацию контейнерная площадка, железнодорожные пути, закуплена современная погрузочная техника, ведется демонтаж зданий.

Еще один проект - туристско-рекреационный кластер "Приморское кольцо", реализуемый в рамках свободного порта Владивосток и госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", инициатор проекта уже вложил 600 млн руб. из 2 млрд руб. заявленных инвестиций, завершил первый этап строительства и перешел к операционной деятельности.

Другой пример - проект строительства терминала и создания инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в Хасанском районе, уже проведены все изыскательские работы по земельному участку и морскому дну, завершена разработка технологической схемы, определены поставщики оборудования.

"Первые инвестиции по 81 соглашению, которые были подписаны на ВЭФ-2015 и ВЭФ-2016, были вложены уже в 35 проектов. Планируется, что в этом году Приморский край подпишет на полях ВЭФ не менее 40 проектов. Более того, регион представит больше всего по ДФО (Дальневосточному федеральному округу) историй успеха участникам форума - это 31 проект высокой степени готовности. Самое большое число - в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.