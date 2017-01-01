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1 сентября, 16:43
Путин на полях ВЭФ проведет переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии и Монголии

В ходе пленарного заседания президент России расскажет о перспективах социально-экономического развития Дальнего Востока

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 6-7 сентября проведет переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии и Монголии, а также встречу с представителями крупного азиатского бизнеса. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наш президент начинает работу с переговоров с корейским президентом 6 сентября. Это будут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, затем заявление для прессы, затем подписание документов", - сказал Ушаков.

При этом помощник президента не стал раскрывать содержание документов, так как они проходят стадию согласования. По словам Ушакова, 7 сентября после пленарного заседания Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Эти переговоры будут также иметь полномасштабный характер и завершатся подписанием двусторонних документов. До пленарного заседания в этот же день российских лидер встретится с новым президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

В ходе пленарного заседания 7 сентября, которое пройдет под названием "Дальний Восток: создавая новую реальность", Путин расскажет о перспективах социально-экономического развития Дальнего Востока, о подходах в региональной экономической интеграции, в том числе о российском предложении по созданию большого евразийского пространства. Ожидается, что российский лидер выскажется по наиболее острым политическим проблемам, в частности по ситуации на Корейском полуострове. Президенты Республики Корея, Японии и Монголии также выступят на пленарном заседании после российского лидера.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Баттулга, ХалтмаагийнУшаков, Юрий ВикторовичАбэ, СиндзоМонголияРеспублика КореяРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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