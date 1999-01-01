Участие в ВЭФ подтвердили 723 представителя бизнеса из 55 стран мира

В прошлом году на форуме было представлено 30 стран

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 723 представителя бизнеса из 55 стран мира. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Интересно, что пока на данный момент 723 представителя бизнеса подтвердили свое участие, а в 2016 году было 453. Из них, что тоже немаловажно, очень много непосредственно руководителей компаний и объединений предпринимателей", - сказал Ушаков. Он добавил, что от российской стороны в форуме примут участие 208 глав российских компаний и 71 руководитель компаний из-за рубежа. "То есть очень многие фирмы представлены на уровне первых лиц, что как мне представляется, немаловажно", - подчеркнул помощник президента.

Всего на форуме во Владивостоке будут присутствовать представители более 55 стран мира, в то время как в прошлом году, было представлено 30 стран.

Эта тенденция, по мнению Ушакова, свидетельствует о том, что Восточный экономический форум набирает авторитет и становится важным экономическим форумом наряду с Санкт-Петербургским международным экономическим форумом.