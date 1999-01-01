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1 сентября, 16:46
Участие в ВЭФ подтвердили 723 представителя бизнеса из 55 стран мира

В прошлом году на форуме было представлено 30 стран

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 723 представителя бизнеса из 55 стран мира. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Интересно, что пока на данный момент 723 представителя бизнеса подтвердили свое участие, а в 2016 году было 453. Из них, что тоже немаловажно, очень много непосредственно руководителей компаний и объединений предпринимателей", - сказал Ушаков. Он добавил, что от российской стороны в форуме примут участие 208 глав российских компаний и 71 руководитель компаний из-за рубежа. "То есть очень многие фирмы представлены на уровне первых лиц, что как мне представляется, немаловажно", - подчеркнул помощник президента.

Всего на форуме во Владивостоке будут присутствовать представители более 55 стран мира, в то время как в прошлом году, было представлено 30 стран.

Эта тенденция, по мнению Ушакова, свидетельствует о том, что Восточный экономический форум набирает авторитет и становится важным экономическим форумом наряду с Санкт-Петербургским международным экономическим форумом.

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ВЭФ-2017Ушаков, Юрий ВикторовичРоссия
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