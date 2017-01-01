Индекс развития человеческого капитала на Дальнем Востоке: результаты и практика

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовило Индекс развития человеческого капитала в субъектах Дальневосточного федерального округа, который отражает уровень социального развития регионов, оценку качества жизни, а также демографическую и миграционную ситуацию.

Цель Индекса - оценить уровень развития человеческого капитала на Дальнем Востоке и систематически анализировать происходящие изменения в данной сфере.

В индексе определены три ключевых направления развития человеческого капитала Дальнего Востока - "количество населения", "качество человеческого капитала" и "качество жизни". Расчеты индекса включают как статистические показатели, так и результаты социологического опроса. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений.

Индекс станет прикладным инструментом, который поможет руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях, реализовывать программы, направленные на развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Результаты расчета Индекса позволяют:

- сравнить регионы ДФО по ключевым показателям социально-экономического развития;

- проводить регулярный мониторинг показателей, которые в наибольшей степени влияют на изменение общей ситуации, а также требуют концентрации усилий федеральной и региональной власти;

- определить конкурентные преимущества и существующие недостатки в социальном развитии регионов;

- использовать Индекс в качестве единой системы оценки эффективности в подготовке и реализации программ развития Дальнего Востока.