{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
1 сентября, 17:57
Индекс развития человеческого капитала на Дальнем Востоке: результаты и практика

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовило Индекс развития человеческого капитала в субъектах Дальневосточного федерального округа, который отражает уровень социального развития регионов, оценку качества жизни, а также демографическую и миграционную ситуацию.

Цель Индекса - оценить уровень развития человеческого капитала на Дальнем Востоке и систематически анализировать происходящие изменения в данной сфере.

В индексе определены три ключевых направления развития человеческого капитала Дальнего Востока - "количество населения", "качество человеческого капитала" и "качество жизни". Расчеты индекса включают как статистические показатели, так и результаты социологического опроса. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений.

Индекс станет прикладным инструментом, который поможет руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях, реализовывать программы, направленные на развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Результаты расчета Индекса позволяют:

- сравнить регионы ДФО по ключевым показателям социально-экономического развития;

- проводить регулярный мониторинг показателей, которые в наибольшей степени влияют на изменение общей ситуации, а также требуют концентрации усилий федеральной и региональной власти;

- определить конкурентные преимущества и существующие недостатки в социальном развитии регионов;

- использовать Индекс в качестве единой системы оценки эффективности в подготовке и реализации программ развития Дальнего Востока.

Фотобанк
Перейти
Теги
ВЭФ-2017
Читать далее
Презентации идей (победители конкурса "Дальневосточный гектар")
1 сентября, 18:50
Создание дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Амурске
1 сентября, 18:27
Система сопровождения проектов Дальнего Востока
1 сентября, 18:05
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.